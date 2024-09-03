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В Саратове завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
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В Саратове завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

Новости / Главное в спорте / Спорт
В Саратове завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

В игре за третье место саратовская команда обыграла московский"Локомотив" с минимальным разрывом в 1 гол.  4:3 - таков итог игры.  При этом гости чуть было не сравняли счёт в самом конце матча, но после просмотра  момента на мониторах гол был отменён. 

В Саратове завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

Два мяча в ворота соперника забил капитан команды Андрей Панкратов, по одному Фелипиньо и Алехандро.

В Саратове завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

Награда за лучший гол чемпионата досталась Фелипиньо. Этот великолепный мяч влетел в ворота питерского "Лекса" в четвертьфинальном матче.

Победителем турнира стал "Кристалл" из Санкт-Петербурга, и это его девятая победа. "Серебро" у московского "Спартака".

В Саратове завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

Три дня принесли болельщикам удовольствие от прекрасного футбола на песке и яркие эмоции.