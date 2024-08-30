В стационаре саратовской городской клинической больницы № 5 идут работы по замене грузовых лифтов

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Лифты находятся в корпусе, где располагаются три отделения: гастроэнтерологическое, терапевтическое и отделение интенсивной терапии. До начала ремонта из двух имеющихся лифтов функционировал лишь один – устаревший.«Сложная техника давно уже выработала свой ресурс. Недавно завершили демонтаж старого оборудования. Согласно производственному графику, новые лифты в стационарном корпусе заработают к концу года. Лифты в лечебных учреждениях – не просто удобство, а безопасность, доступность и оперативность оказываемой медицинской помощи. Их установка позволит обеспечить и пациентам, и персоналу (особенно во время транспортировки маломобильных пациентов или доставки горячего питания по отделениям) комфортный доступ ко всем отделениям нашего стационара», - поделился главный врач Марат Шамьюнов.Напомним, замена лифтового оборудования в медицинских учреждениях ведется по региональной программе губернатора Романа Бусаргина.