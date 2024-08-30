Инвесторы продолжают вкладываться в проекты в сфере промышленного производства

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На заседании Правительства Саратовской области министр инвестиционной политики Александр Марченко рассказал о том, в каких сферах по итогам шести месяцев 2024 года реализуется большинство инвестиционных проектов.Так, 88 крупных проектов (свыше 50 млн рублей) на общую сумму порядка 241,8 млрд рублей и созданием в 2024 году более 2000 рабочих мест реализуется в сфере промышленного производства.Ведущими инвесторами здесь выступают АО «Металлургический завод Балаково», который планирует вложить в развитие металлургического кластера 68,8 млрд рублей, Балаковский филиал АО «Апатит», планирующий освоить в рамках инвестиционной деятельности более 33 млрд рублей и реализовать ряд проектов, направленных на увеличение объемов выпуска минеральных удобрений и другие предприятия.«Все больше региональных компаний заявляют о намерениях по расширению и модернизации производств, продолжают реализацию инвестиционных проектов и программ. Так, в текущем году компания СтройАвтодор приступила к строительству завода по производству керамического кирпича в Пугачевском районе области с объемом инвестиций 480 млн рублей. Данный проект панируется реализовать к 2025 году», - отметил Александр Марченко.По-прежнему большое количество проектов реализуется в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности - 51 крупный проект на общую сумму 50,5 млрд рублей. В их числе инвестиционные проекты ГК «Русагро» на общую сумму, превышающую 30 млрд рублей.В сфере транспортировки и хранения реализуется 35 проектов с общим объемом инвестиций порядка 220 млрд рублей.«В 2023 году в Саратовской области началось формирование одного из крупнейших в России логистических кластеров, уникального по своей сути, так как на одной территории площадью более 400 тыс. кв.м расположено несколько складских комплексов, а рядом будет создана необходимая инфраструктура для сотрудников», - поделился министр.В этой сфере глобальными игроками выступают крупнейшие маркетплейсы в России - Wildberries и Ozon. Также, в 2024 году ООО «ГК Метрикс Девелопмент» приступило к реализации проекта по строительству нового распределительного центра. Объем вложений со стороны инвестора - 8 млрд рублей.