Победители программы «Сельский педагог» приступят к работе в новом учебном году

просмотров: 123

В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина создан региональный проект «Сельский педагог». В отдаленные районы области отправятся 15 учителей, прошедшие конкурс. Единовременная выплата составит 1 млн. рублей при обязательстве проработать в должности не менее пяти лет.С 20 по 25 августа специалистами была проведена оценка предоставленных документов в соответствии с утвержденными критериями конкурсного отбора.По итогам полученных баллов определены 15 победителей конкурсного отбора - учителя математики, русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов. Все они будут работать в общеобразовательных организациях отдаленных муниципальных районах региона.С итогами конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте (http://minobr.saratov.gov.ru/docs/70/35821/).