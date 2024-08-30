30 августа 2024 ПЯТНИЦА
Новости
19:40 | 30 августа
В Москве стартует Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова
14:00 | 30 августа
Ассоциация городов Поволжья объединяет российские города
12:00 | 30 августа
Инвесторы продолжают вкладываться в проекты в сфере промышленного производства
11:00 | 30 августа
Победители программы «Сельский педагог» приступят к работе в новом учебном году
10:23 | 30 августа
В стационаре саратовской городской клинической больницы № 5 идут работы по замене грузовых лифтов
09:51 | 30 августа
Уборочная кампания-2024: 200 000 тон зерна нового урожая намолотили аграрии Екатериновского района
18:00 | 29 августа
За поджог музея истории СВО гражданин осужден на 11 лет
17:05 | 29 августа
Преподаватель из Балашова представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Мастер года»
16:03 | 29 августа
Саратовская область дважды стала победителем Всероссийского космического турнира
15:04 | 29 августа
Пять городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Уборочная кампания-2024: 200 000 тон зерна нового урожая намолотили аграрии Екатериновского района

Новости
Уборочная кампания-2024: 200 000 тон зерна нового урожая намолотили аграрии Екатериновского района

Сегодня хлеборобы Екатериновского муниципального района перешагнули знаковый рубеж уборочной-2024: 200 000 зерна нового урожая.

Кроме этого, Екатериновский муниципальный район продолжает показывать одну из самых высоких в области урожайность – 24,4 ц/га. Также высокие показатели показывают Балашовский МР – 25,2 ц/га, Аркадакский МР –24,2 ц/га.

По темпам уборки лидируют Петровский, Энгельсский, Краснокутский – 96,4%, 94,8%, 94,3% площадей соответственно.

Всего по области к 29 августа убрано 1 млн 980 тыс. га (82,8 %), собрано 3 млн 324 тыс. тонн при средней урожайности 16,8 ц/га. Валовой сбор последних суток – 36,2 тыс. тонн.