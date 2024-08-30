Уборочная кампания-2024: 200 000 тон зерна нового урожая намолотили аграрии Екатериновского района

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Сегодня хлеборобы Екатериновского муниципального района перешагнули знаковый рубеж уборочной-2024: 200 000 зерна нового урожая.Кроме этого, Екатериновский муниципальный район продолжает показывать одну из самых высоких в области урожайность – 24,4 ц/га. Также высокие показатели показывают Балашовский МР – 25,2 ц/га, Аркадакский МР –24,2 ц/га.По темпам уборки лидируют Петровский, Энгельсский, Краснокутский – 96,4%, 94,8%, 94,3% площадей соответственно.Всего по области к 29 августа убрано 1 млн 980 тыс. га (82,8 %), собрано 3 млн 324 тыс. тонн при средней урожайности 16,8 ц/га. Валовой сбор последних суток – 36,2 тыс. тонн.