За поджог музея истории СВО гражданин осужден на 11 лет

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Действуя по указанию неизвестных, житель соседнего региона купил канистру с бензином, бутылку, тряпку и зажигалку. Прибыв в Саратов, он пришел по указанному адресу и поджег дверь. Это произошло около четырех часов утра 21 декабря. Горящую дверь музея заметил проезжавший мимо таксист. Мужчина немедленно позвонил в полицию, что помогло оперативно задержать подозреваемогоМолодому человеку предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и заключили под стражу.Уголовное дело находилось в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области.Суд признал самарца виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Часть заключения он проведет в тюрьме, часть - в исправительной колонии строгого режима.«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.