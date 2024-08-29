Преподаватель из Балашова представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

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Преподаватель профессиональных дисциплин Балашовского техникума механизации сельского хозяйства Виктория Милова готовится принять участие в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Он пройдет с 28 сентября по 2 октября 2024 г. в Тюмени.В мае этого года Виктория Милова стала абсолютным победителем регионального этапа, представив опыт подготовки студентов, основанный на передовых технологиях и практической подготовке, а также методики воспитательной работы и полученные результаты в образовательном процессе.«В профессии педагога мне нравится видеть, как молодое поколение осваивает новые знания и навыки, видеть, что обучение влияет на их развитие, осознавать, каких успехов они могут добиться, если постараются стать профессионалами своего дела. Но и преподавателю необходимо постоянно учиться новому. Участие в таких конкурсах как раз дает возможность не только показать свое мастерство, но и обменяться опытом с коллегами, чтобы самосовершенствоваться, сделать процесс обучения более интересным и насыщенным», — рассказала финалистка федерального конкурса.Виктория Милова обучает студентов Балашовского техникума по специальности «Информационные системы и программирование», являясь для них не просто преподавателем, но и наставником.«Понимая, как сложно бывает определиться с профессией, я стала вести активную профориентационную деятельность среди подростков в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее». Для школьников Балашовского района мы организовали профессиональные пробы, где ребятам предоставилась возможность изучить потребности рынка труда и попробовать себя в таких профессиях, как программист, оператор автоматизированной сельскохозяйственной техники и других. Такая ранняя профориентация помогает школьникам осознать свои уникальные способности, интересы, ценности и предпочтения, принять осознанные решения при выборе будущей профессии. А когда дети видят четкую перспективу, повышается мотивация к обучению и достижению поставленных целей», — отмечает Виктория Александровна.Педагог признается, что ждет новый учебный год с нетерпением: в начале сентября в стране стартует новый сезон флагманского профориентационного проекта, а в конце месяца пройдет финальный этап Всероссийского конкурса «Мастер года», к которому сейчас представительница от Саратовской области ведет активную подготовку.