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Преподаватель из Балашова представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

Новости
Преподаватель из Балашова представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Мастер года»


Преподаватель профессиональных дисциплин Балашовского техникума механизации сельского хозяйства Виктория Милова готовится принять участие в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Он пройдет с 28 сентября по 2 октября 2024 г. в Тюмени.

В мае этого года Виктория Милова стала абсолютным победителем регионального этапа, представив опыт подготовки студентов, основанный на передовых технологиях и практической подготовке, а также методики воспитательной работы и полученные результаты в образовательном процессе.

«В профессии педагога мне нравится видеть, как молодое поколение осваивает новые знания и навыки, видеть, что обучение влияет на их развитие, осознавать, каких успехов они могут добиться, если постараются стать профессионалами своего дела. Но и преподавателю необходимо постоянно учиться новому. Участие в таких конкурсах как раз дает возможность не только показать свое мастерство, но и обменяться опытом с коллегами, чтобы самосовершенствоваться, сделать процесс обучения более интересным и насыщенным», — рассказала финалистка федерального конкурса.

Виктория Милова обучает студентов Балашовского техникума по специальности «Информационные системы и программирование», являясь для них не просто преподавателем, но и наставником.

«Понимая, как сложно бывает определиться с профессией, я стала вести активную профориентационную деятельность среди подростков в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее». Для школьников Балашовского района мы организовали профессиональные пробы, где ребятам предоставилась возможность изучить потребности рынка труда и попробовать себя в таких профессиях, как программист, оператор автоматизированной сельскохозяйственной техники и других. Такая ранняя профориентация помогает школьникам осознать свои уникальные способности, интересы, ценности и предпочтения, принять осознанные решения при выборе будущей профессии. А когда дети видят четкую перспективу, повышается мотивация к обучению и достижению поставленных целей», — отмечает Виктория Александровна.

Педагог признается, что ждет новый учебный год с нетерпением: в начале сентября в стране стартует новый сезон флагманского профориентационного проекта, а в конце месяца пройдет финальный этап Всероссийского конкурса «Мастер года», к которому сейчас представительница от Саратовской области ведет активную подготовку.