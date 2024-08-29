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Саратовская область дважды стала победителем Всероссийского космического турнира

Новости
Саратовская область дважды стала победителем Всероссийского космического турнира


В Москве состоялся ежегодный интенсив, организованный Госкорпорацией «Роскосмос» для участников проекта «Космический класс», где Саратовскую область представила делегация из трёх школ региона: Инженерный лицей, саратовская школа «Аврора», энгельсская школа им. Ю. А. Гагарина.

Площадкой для проведения первого дня стал Московский политехнический университет. Интенсив начался с награждения образовательных организаций, проявивших наибольшую активность в течение года, среди которых - Инженерный лицей и школа им. Ю. А. Гагарина.

Победители Всероссийского космического турнира были отдельно отмечены и награждены дипломами и ценными призами. Два первых места из трёх номинаций завоевала Саратовская область. В номинации «Лучший педагог-наставник» победу одержала Ирина Гераськина, учитель информатики Лицея математики и информатики, в номинации «Лучший ученик Космического класса» - Виолетта Петрова, ученица 4А класса школы им. Ю. А. Гагарина.

В рамках интенсива состоялась мотивационная встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Андреем Борисенко. Во время деловой программы представители нескольких образовательных организаций рассказали о своем успешном опыте реализации проекта и поделились с коллегами лучшими практиками. Также участники посетили мастер-классы от компаний-партнеров Роскосмоса: «Образование будущего», «Братья Вольт» и «Спутникс» по спутникостроению и ракетомоделированию и познакомились с инфраструктурой космического образования в России, больше узнали про целевое обучение и реализацию дополнительной программы «Геоинформатика».

Во второй день интенсива педагоги и руководители Космических классов посетили Звёздный городок, Гагаринский музей, Центр подготовки космонавтов, Комплекс тренажёров Российского сегмента Международной космической станции.