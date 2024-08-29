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Пять городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Новости
Пять городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Минстрой России на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» подвел итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В числе победителей - 5 городов Саратовской области:

Балашов: проект «Парк Авиаторов» (благоустройство территории у пруда в Военном городке);
Петровск: проект «Подсмотрено Петровск: сокровища непарадной улицы» (благоустройство пешеходной зоны улиц Панфилова и Кирова);
Пугачев: проект «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца»;
Калининск: проект «Благоустройство береговой линии. «Баландинский городок»;
Шиханы: проект «Концепция благоустройства городской площади и прилегающей к ней территории «Площадь дружбы поколений».

Общественные пространства благоустроят в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда».