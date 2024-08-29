Пять городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству

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Минстрой России на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» подвел итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.В числе победителей - 5 городов Саратовской области:Балашов: проект «Парк Авиаторов» (благоустройство территории у пруда в Военном городке);Петровск: проект «Подсмотрено Петровск: сокровища непарадной улицы» (благоустройство пешеходной зоны улиц Панфилова и Кирова);Пугачев: проект «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца»;Калининск: проект «Благоустройство береговой линии. «Баландинский городок»;Шиханы: проект «Концепция благоустройства городской площади и прилегающей к ней территории «Площадь дружбы поколений».Общественные пространства благоустроят в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда».