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Обрабатывающая промышленность в Саратовской области выросла на 10%

Новости
Обрабатывающая промышленность в Саратовской области выросла на 10%


В Саратовской области по итогам 7 месяцев 2024 года индекс в обрабатывающих отраслях составил 110,1% в годовом сравнении, а по полному спектру секторов промышленного производства 108%.

Положительную динамику держат высокотехнологичные отрасли. Например, производство готовых металлических изделий (рост в 2,2 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+34,3%), прочих транспортных средств и оборудования (+22,3%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+37,7%).

Хорошие показатели отмечены в фармацевтике (рост на 18,6%) и стройматериалах (рост на 21,2%).

«Сектор обрабатывающих отраслей остается на подъеме - рост более чем на 10%. Темпы несколько замедлились по сравнению с началом года, однако индекс достаточно высокий даже на фоне сильной базы прошлого года. Ведущие позиции удерживает машиностроительный комплекс», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.