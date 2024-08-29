Депутаты приняли поправки в областной бюджет

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Согласно изменениям доходы корректируются в целом на 349,5 млн рублей, расходы возрастут суммарно на 2,2 млрд рублей.Основная сумма поправок приходится на резервный фонд Правительства области. Его объем за счет банковских заимствований увеличивается на 2,5 млрд рублей. «Напомню, одновременно с указом Президента об установлении федеральной выплаты при заключении контракта на военную службу в 400 тысяч рублей размер региональной выплаты был повышен с 50 до 500 тысяч рублей с 1 августа текущего года», - пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.Целевые федеральные средства - 458,8 млн рублей - направляются на выплаты за классное руководство в школах и кураторство в организациях среднего профобразования. Кроме того, для оказания областными учреждениями здравоохранения специализированной медицинской помощи военнослужащим в период проведения СВО предусмотрено 233,4 млн федеральных трансфертов.Для строительства Центра единоборств в Саратове на трехлетний период выделяется 450 млн – по 150 млн ежегодно.Продолжаются работы по берегоукреплению в Затоне на участке от первого причала до солярия «Затон» в Саратове. За счет собственных источников на два года предусматривается 1,7 млрд рублей. В дальнейшем при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина они будут замещены федеральными трансфертами.Ассигнования на запланированное строительство трех школ в Саратове на общую сумму 3 млрд рублей перераспределяются с министерства образования области на комитет по реализации инвестиционных проектов на 2024-2026 годы. Благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину также ожидается их замещение при формировании проекта федерального бюджета. Подана соответствующая заявка.На строительство поликлиники в Новоузенске выделят 24,8 млн рублей.Областной дорожный фонд возрастет на 25 млн рублей за счет остатков, не использованных в 2023 году. Средства предлагается направить на ремонт автомобильной дороги Спасское – Колояр.С учетом изменений параметры областного бюджета на 2024 год по доходам составят – 170,9 млрд рублей, по расходам – 187,5 млрд.