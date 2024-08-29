29 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 29 августа
За поджог музея истории СВО гражданин осужден на 11 лет
17:05 | 29 августа
Преподаватель из Балашова представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Мастер года»
16:03 | 29 августа
Саратовская область дважды стала победителем Всероссийского космического турнира
15:04 | 29 августа
Пять городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству
14:01 | 29 августа
30 августа в Саратове стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
13:00 | 29 августа
Обрабатывающая промышленность в Саратовской области выросла на 10%
12:00 | 29 августа
Депутаты приняли поправки в областной бюджет
11:00 | 29 августа
В регионе пройдут Всероссийские антитеррористические учения
10:00 | 29 августа
Саратовские компании рассмотрят возможность выпуска школьной мебели
09:34 | 29 августа
Импортозамещение в сфере грузоперевозок: отечественные технологии меняют отрасль
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе пройдут Всероссийские антитеррористические учения

Новости
В регионе пройдут Всероссийские антитеррористические учения


29–30 августа в образовательных организациях области пройдут всероссийские антитеррористические учения, организованные Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.

Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.

Учения позволят проверить работоспособность инженерно-технических средств защиты объектов, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, отточить на практике слаженность совместной работы коллективов образовательных организаций со спасателями, полицейскими, сотрудниками Росгвардии.

Проведение всероссийских учений призвано способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий.