В регионе пройдут Всероссийские антитеррористические учения

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29–30 августа в образовательных организациях области пройдут всероссийские антитеррористические учения, организованные Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.Учения позволят проверить работоспособность инженерно-технических средств защиты объектов, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, отточить на практике слаженность совместной работы коллективов образовательных организаций со спасателями, полицейскими, сотрудниками Росгвардии.Проведение всероссийских учений призвано способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий.