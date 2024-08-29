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Саратовские компании рассмотрят возможность выпуска школьной мебели

Новости
Саратовские компании рассмотрят возможность выпуска школьной мебели


По итогам 1 полугодия 2024 года в Саратовской области объем отгруженных товаров в производстве мебели увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе действуют крупные и небольшие производства мягкой и корпусной мебели для дома и офиса, которые в случае заказов готовы освоить и новую продукцию.

В рамках действующей контрактной системы в сфере закупок заказчик имеет возможность самостоятельно инициировать закупку необходимой продукции, например, мебели для школ. Это позволяет оптимизировать бюджет и выбрать наиболее подходящее предложение.

Ряд мебельных компаний области располагают нужными производственными мощностями и при наличии соответствующего спроса и заказов могут освоить выпуск парт, стульев и другой продукции. Такую готовность высказал, например, один из крупнейших российских производителей отрасли «Король диванов», а также специализирующаяся на офисных конструкциях фирма «7 Комнат» и компания «Балаково-Мебель».

Ранее во время рабочего визита в Саратов Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что мебель для оснащения новых саратовских школ закупается в других регионах. В первую очередь необходимо загружать саратовские производства, подчеркнул политик.