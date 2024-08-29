Стартовали общественные обсуждения о строительстве складского и логистического комплексов

просмотров: 69

С 28 августа по 26 сентября текущего года проводятся общественные обсуждения по вопросам строительства складского и логистического комплексов на Московском шоссе в Саратове.«В границах данных земельных участков планируется дальнейшее развитие складских и логистического комплексов. Так, например, на территории, примыкающей к участку, в границах которого в настоящее время возводится здание компании Ozon, намечено строительство логистического комплекса с сопутствующей инфраструктурой. В настоящее время подписано инвестиционное соглашение на строительство комплекса для компании «Сбербанк», - пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.Кроме того, с 28 августа по 26 сентября проводятся и общественные обсуждения по проекту изменений в Правила землепользования Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского района.«Проект разработан в целях обеспечения завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и направления сведений о местоположении таких границ для внесения в ЕГРН, в соответствии с перечнем поручений Президента страны Владимира Путина», - рассказала главный архитектор области.Также отметим, что по заявлениям физических лиц рассматриваются вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части отступов от границ земельных участков, расположенных в Саратове и Балакове.С рассматриваемыми проектами и информационными материалами к ним можно ознакомиться на сайте областного минстроя, а также на экспозиции, которая будет открыта в ведомстве с 5 по 20 сентября в приемные дни: вторник, четверг с 9.00 ч. до 13.00 ч.