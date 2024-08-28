За дискредитацию Вооруженных Сил житель Саратова получил штраф в 30 тысяч рублей

просмотров: 85

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области было обнаружено, что в социальной сети один из пользователей на своей странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил изображения с текстами, дискредитирующими использование Вооруженных Сил Российской Федерации, что подтвердило проведенное исследование. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУВД.Полицейскими установлено, что пользователем, разместившим указанные сообщения, является 46-летний житель областного центра.На основании собранных сотрудниками ЦПЭ главка материалов в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Постановлением Октябрьского районного суда гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Размещенные посты удалены, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Саратовской области.