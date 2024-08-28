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В пункте отбора отметили навыки военнослужащих в возрасте

Новости
В пункте отбора отметили навыки военнослужащих в возрасте




В эфире телеканала «Саратов 24» обсудили, кто может стать контрактником и какие нужны для этого специальные навыки. Гостем студии стал начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Саратова Михаил Кан.

«От механика-водителя, от водителя обычного, до слесаря, электрика и так далее,» – рассказал Михаил Кан, отметив различный выбор специальностей на военной службе.

Контракт подписывается от одного года и более, потому что такой срок является минимальным для денежных выплат. Участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 30 сентября, положена региональная выплата 500 тысяч рублей. Кто заключит контракт до конца года, получит единовременно федеральную выплату 400 тысяч рублей. Таким образом, участники СВО за первый месяц службы получают порядка 1 млн 300 тыс. рублей. От 3 млн 500 тыс. рублей составит доход контрактника за первый год службы.

«Кто приехал из других регионов, тот также может оформиться через наш пункт отбора. И также он получит эти все выплаты», - подчеркнул Михаил Кан.

Возраст контрактников - от 18 до 65 лет. По словам военного, «есть специалисты и в 64 года, которые выглядят как сорокалетние. Если у него есть большой багаж знаний, он может также его применить непосредственно для того, чтобы восстановить, допустим, технику. Молодежь, как правило, сейчас больше выбирает беспилотные летательные аппараты», - рассказал начальник пункта отбора.

Операторы БПЛА проходят длительное обучение и сдают экзамены, только после этого их допускают к управлению беспилотниками - уже непосредственно в войсковой части.

Контракт могут подписать и иностранные граждане. При знании русского языка для них возможно ускоренное получение гражданства.

По всем вопросам, связанным с поступлением на военную службу по контракту, можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.