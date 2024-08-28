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В Саратовской области многодетным семьям установлена компенсация за оплату жилого помещения

Новости
В Саратовской области многодетным семьям установлена компенсация за оплату жилого помещения


Сегодня на заседании Саратовской областной Думы приняли поправки в законопроект, касающийся поддержки многодетных семей и позволяющий расширить существующую меру поддержки – ежемесячную компенсацию расходов многодетным семьям за ЖКУ.

«Многодетным семьям будут компенсироваться не только расходы за коммунальные услуги, но и расходы за оплату жилого помещения в размере не ниже 30%. При этом в семьях, где воспитываются более трех несовершеннолетних детей, размер компенсации на каждого последующего ребенка увеличивается на 5%. Этой мерой смогут дополнительно воспользоваться порядка 4 тысяч многодетных семей региона», – прокомментировал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Напомним, изменения были инициированы главой региона Романом Бусаргиным в продолжение поддержки многодетных семей в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина в Год семьи.