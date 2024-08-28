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Расширен круг получателей льготы по транспортному налогу

Новости
Расширен круг получателей льготы по транспортному налогу

Депутаты поддержали инициативу регионального правительства о расширении круга получателей льготы по транспортному налогу для наших участников СВО. Для многих из них - это важная мера, о чем не раз говорили во время личных встреч.

Теперь льготой смогут воспользоваться военнослужащие национальной гвардии, а также лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на нацгвардию, и граждане, заключившие контракт с Минобороны или Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы для участия в СВО. Их будут освобождать от уплаты налога с периода, предшествующего году, в котором направили для участия в специальной военной операции. К примеру: если боец уехал в зону СВО в 2023-м, то транспортный налог за 2022-й год он платить не будет. И так по каждому периоду.

Инициативу разработали, чтобы уравнять в правах всех наших защитников. Сегодня для участников СВО на территории Саратовской области действует порядка 30 различных региональных мер поддержки. Работаем над тем, чтобы актуализировать этот список, исходя из потребностей бойцов и их близких.