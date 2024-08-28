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Российско-Китайский молодежный форум завершился созданием 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран

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Российско-Китайский молодежный форум завершился созданием 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран


27 августа в Саратове состоялось торжественное закрытие IX Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы».

Участниками международного мероприятия, которое проходило несколько дней, стали более 300 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова к участникам форума обратился замполпреда Олег Машковцев, пожелав ребятам не останавливаться на достигнутом, а продолжить общение и дружбу.

«Для наших народов характерны мужество и стойкость, общие взгляды на ключевые исторические события и на то, что происходит в современном мире. Мы стремимся способствовать формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка. Россия и Китай поддерживают традиционные ценности – это институт крепкой семьи, взаимопомощь, служение Отечеству и ответственность за будущее. Поэтому одна из наших стратегических задач – создание условий для всестороннего развития молодежи на основе этих ценностей.

Участников форума объединили взаимный интерес к культуре и традициям, изучение русского и китайского языков, участие в совместных образовательных программах и, конечно, искреннее желание ближе узнать друг друга. Уверен, что насыщенная культурно-просветительская и спортивная программы позволили вам в полной мере реализовать ваши ожидания от форума и получить незабываемые впечатления», – сказал Олег Машковцев.

Он также выразил благодарность генеральному консулу КНР в Казани Сян Бо за возможность познакомить китайскую молодежь с культурой России на саратовской земле, а также за эстетическое наслаждение от Дня Китая на форуме. Отдельные слова благодарности заместитель полпреда адресовал организаторам и лично губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.

Девятый Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран. Одно из ярких событий форума – создание на набережной Саратова 150-метрового мурала «Волга и Янцзы – великие реки дружбы». Изображение российских и китайских художников заняло площадь 600 кв. м. С одной стороны показаны достопримечательности 14 регионов ПФО, а с другой – шести китайских провинций. В центре их объединяют девушки, олицетворяющие обе реки.

Участников форума с его завершением поздравил заместитель Председателя Правительства – министр образования региона Михаил Орлов: «Все эти пять дней Саратовская область оставалась эффективной международной площадкой, где каждый из вас смог проявить себя, презентовать свои проекты, обменяться знаниями и впечатлениями, обрести новых друзей. Уверен, что Форум стал ярким событием для молодежи регионов Приволжского федерального округа, всей России и Китайской Народной Республики. В память о Форуме на одной из главных достопримечательностей города – набережной Космонавтов останется созданный вами мурал, как символ многолетней дружбы между Россией и Китаем. Хочу поблагодарить полпредство и лично Игоря Анатольевича Комарова за уникальную возможность принимать у нас в регионе талантливую, целеустремленную и креативную молодежь».

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления российско-китайских дипломатических отношений и перекрестным годам культуры России и Китая. В течение нескольких дней молодые люди дискутировали об инновационном развитии двух стран, участвовали в образовательных и спортивных мероприятиях, посещали популярные туристические места Саратовской области. Так, студенты смогли увидеть место, где приземлился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, и погулять по Парку покорителей космоса. Не обошлось и без гастрономической экскурсии: на местной фабрике показали весь процесс изготовления мороженого.