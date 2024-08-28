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30 августа в Саратове стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

Новости / Главное в спорте / Спорт
30 августа в Саратове стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу


На Театральной площади идет подготовка к турниру, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. Шесть лучших клубов страны поборются за главный трофей чемпионата.

Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта России. Организатором выступает Российский футбольный союз.

Расписание игр:

30 августа - матчи 1/4 финала

• 16:00 - «Спартак» — «Строгино»
• 18:00 - «Саратов» — «Лекс»

31 августа - матчи 1/2 финала

• 14:00 «Локомотив» — победитель пары «Спартак» — «Строгино».
• 16:00 - «Кристалл» — победитель пары «Саратов» — «Лекс»

1 сентября - финальные игры

• 14:00 - матч за 5 место
• 16:00 - матч за 3 место
• 18:00 – финал