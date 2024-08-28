30 августа в Саратове стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
На Театральной площади идет подготовка к турниру, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. Шесть лучших клубов страны поборются за главный трофей чемпионата.
Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта России. Организатором выступает Российский футбольный союз.
Расписание игр:
30 августа - матчи 1/4 финала
• 16:00 - «Спартак» — «Строгино»
• 18:00 - «Саратов» — «Лекс»
31 августа - матчи 1/2 финала
• 14:00 «Локомотив» — победитель пары «Спартак» — «Строгино».
• 16:00 - «Кристалл» — победитель пары «Саратов» — «Лекс»
1 сентября - финальные игры
• 14:00 - матч за 5 место
• 16:00 - матч за 3 место
• 18:00 – финал