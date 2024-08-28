Участника СВО из Саратовской области наградили Георгиевским крестом

просмотров: 132

Боец подписал контракт весной 2023 года. Прошел обучение по управлению тяжелыми огнеметными системами. В зоне СВО выполняет обязанности наводчика-оператора ТОС.«Нисколько не сомневались, что так и произойдет. Уравновешенный, рассудительный, ответственный, смелый, он никогда не прятался за спины других. Всегда считал, что защита Родины – главное предназначение мужчины», – рассказали родные Александра.Отметим, что Георгиевским крестом награждают военнослужащих за подвиги и отличия в боях по защите Отечества.