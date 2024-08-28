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Участника СВО из Саратовской области наградили Георгиевским крестом

Новости
Участник спецоперации из Базарно-Карабулакского района Саратовской области Александр Ф. получил знак отличия - Георгиевский крест 4-й степени.
Участника СВО из Саратовской области наградили Георгиевским крестом



Боец подписал контракт весной 2023 года. Прошел обучение по управлению тяжелыми огнеметными системами. В зоне СВО выполняет обязанности наводчика-оператора ТОС.

«Нисколько не сомневались, что так и произойдет. Уравновешенный, рассудительный, ответственный, смелый, он никогда не прятался за спины других. Всегда считал, что защита Родины – главное предназначение мужчины», – рассказали родные Александра.

Отметим, что Георгиевским крестом награждают военнослужащих за подвиги и отличия в боях по защите Отечества.