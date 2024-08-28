В Ассамблее народов России появятся молодежные отделения

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Состоялось расширенное заседание регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Саратовской области и комиссии Общественной палаты области по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции. Мероприятие прошло под председательством генерального директора Общероссийской общественно - государственной организации «Ассамблея народов России», Героя России Александра Дарковича и председателя Общественной палаты области Бориса Шинчука, который возглавляет региональное отделение Ассамблеи.Участие в заседании приняла министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, а также представители органов местного самоуправления, муниципальных общественных советов и палат, образовательных организаций высшего образования, религиозных конфессий и национально-культурных организаций области.Борис Шинчук в своем выступлении подчеркнул важность существующего в области конструктивного диалога между органами власти и институтами гражданского общества. Одной из площадок такой коммуникации, по словам председателя Общественной палаты области, является уникальный проект «Национальная деревня Саратовской области», который за многие годы реализации стал большой территорией дружбы, объединяющей все народы, проживающие в регионе.Александр Даркович остановился на актуальных вопросах государственной национальной политики, отметив, что Ассамблея народов России является одним из важных институтов в ее реализации. Он рассказал о приоритетных направлениях и формах работы Ассамблеи, результатах работы и планах развития региональных отделений в субъектах Федерации, создании местных отделений, проектной деятельности организации.Александр Даркович призвал руководителей национально-культурных объединений, представителей профильной комиссии Общественной палаты области и муниципалитетов активнее участвовать в проектах, курируемых Ассамблеей, а также в конкурсе по межнациональной тематике «Гордость Нации».Также он отметил, важность создания и развития региональных молодежных отделений Ассамблеи народов России, деятельность которых будет направлена на объединение молодежи различных национальностей, укрепление общероссийского единства, патриотическое воспитание, оказание поддержки в реализации молодежных проектов.Наталья Трошина отметила, что в области накоплен большой положительный опыт реализации государственной национальной политики. Мероприятия в этой сфере проводятся органами власти на межведомственной основе во взаимодействии с институтами гражданского общества, что способствует сохранению стабильной общественно-политической ситуации, межнационального мира и согласия на территории области. Руководители и активисты национально-культурных объединений входят в состав Совета при Губернаторе области по межнациональным отношениям, в состав общественных советов, созданных при органах власти и в муниципальных районах области.Ключевую роль в данном направлении, по словам министра, играет региональное отделение Ассамблеи народов России, которое объединяет все действующие на территории региона национально-культурные организации.Присутствующие поделились практиками работы по укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями различных национальностей и религиозных конфессий, обсудили актуальные вопросы миграционной политики и подходы к решению проблемных вопросов в данной сфере.