Господдержка помогает социальному предпринимателю в развитии школы балета

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Занятия ведутся по особой методике с мягким подходом к обучению. Преподаватели находят индивидуальный подход к каждому ученику и раскрывают его сильные стороны.«У нас есть две компании. Изначально мы управляли сетью школ балета для детей и взрослых. У организации 6 филиалов в Саратове и Энгельсе. На сегодняшний день мы также продаем франшизу. Наши школы балета открываются по всему миру. Сейчас филиалы есть в 6 странах: России, Казахстане, Грузии, Турции, Армении и Испании. Всего - 35 филиалов», – рассказал предприниматель.Первая школа классической хореографии открылась в 2017 году в Саратове. Антон Кармишин поделился, как к нему пришла эта идея: «В 2016 году моей дочери исполнилось 3 года. Мы начали искать секцию, но почти все, что находили, не устраивало нас по качеству, уровню обслуживания. Тогда мы решили сами открыть школу со всеми удобствами - где дети будут заниматься с профессионалами, а родители смогут следить за процессом занятий через видеонаблюдение».С 2017 года бизнес активно и успешно развивается. В школе занимаются более сотни учеников. На обучение принимаются дети от 2 лет.Социальный предприниматель является активным получателем поддержки от минэкономразвития области и Центра «Мой бизнес».«Поддержка, которая оказалась нужнее всего, это грант в размере 500 тысяч рублей - мы покрыли часть аренды и закупили форму для занятий. Считаю эту поддержку очень эффективной, так как средства можно направить на развитие организации».Также несколько раз предприниматель получал услуги от Центра «Мой бизнес» по размещению рекламы в лифтах. Центр оплатил 90% от стоимости услуги. Это помогло повысить узнаваемость бренда.«В Центре «Мой бизнес» я также проходил обучающие курсы: «Социальное предпринимательство», «Продвижение бизнеса в VK Реклама». На обучении узнал много полезной информации, приобрел новые знакомства», - отметил Антон Кармишин.Социальный предприниматель не планирует останавливаться на достигнутом и нацелен на дальнейшее развитие сети и укрепление бренда в Саратове.