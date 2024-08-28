28 августа 2024 СРЕДА
Новости
17:21 | 27 августа
Участника СВО из Саратовской области наградили Георгиевским крестом
17:18 | 27 августа
В Ассамблее народов России появятся молодежные отделения
15:00 | 27 августа
Господдержка помогает социальному предпринимателю в развитии школы балета
14:00 | 27 августа
Начинающему бизнесу оказывается финансовая поддержка
13:00 | 27 августа
Музей краеведения представил выставку «Саратов зажигает звезды»
12:30 | 27 августа
В Генеральный план Саратова вносятся изменения для развития Привокзальной площади
11:30 | 27 августа
Заканчивается регистрация на Молодежный образовательный форум «Хопёр»
10:54 | 27 августа
Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино
09:14 | 27 августа
5 малых городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе на благоустройство территорий
18:23 | 26 августа
Управление региональной безопасности напоминает: при обнаружении в воздухе БПЛА сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Господдержка помогает социальному предпринимателю в развитии школы балета

Новости




Социальный предприниматель Антон Кармишин – владелец сети школ балета для детей и взрослых «Азбука Балета». В развитии дела ему помогает господдержка, которая оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Занятия ведутся по особой методике с мягким подходом к обучению. Преподаватели находят индивидуальный подход к каждому ученику и раскрывают его сильные стороны.

«У нас есть две компании. Изначально мы управляли сетью школ балета для детей и взрослых. У организации 6 филиалов в Саратове и Энгельсе. На сегодняшний день мы также продаем франшизу. Наши школы балета открываются по всему миру. Сейчас филиалы есть в 6 странах: России, Казахстане, Грузии, Турции, Армении и Испании. Всего - 35 филиалов», – рассказал предприниматель.

Первая школа классической хореографии открылась в 2017 году в Саратове. Антон Кармишин поделился, как к нему пришла эта идея: «В 2016 году моей дочери исполнилось 3 года. Мы начали искать секцию, но почти все, что находили, не устраивало нас по качеству, уровню обслуживания. Тогда мы решили сами открыть школу со всеми удобствами - где дети будут заниматься с профессионалами, а родители смогут следить за процессом занятий через видеонаблюдение».


С 2017 года бизнес активно и успешно развивается. В школе занимаются более сотни учеников. На обучение принимаются дети от 2 лет.

Социальный предприниматель является активным получателем поддержки от минэкономразвития области и Центра «Мой бизнес».

«Поддержка, которая оказалась нужнее всего, это грант в размере 500 тысяч рублей - мы покрыли часть аренды и закупили форму для занятий. Считаю эту поддержку очень эффективной, так как средства можно направить на развитие организации».


Также несколько раз предприниматель получал услуги от Центра «Мой бизнес» по размещению рекламы в лифтах. Центр оплатил 90% от стоимости услуги. Это помогло повысить узнаваемость бренда.

«В Центре «Мой бизнес» я также проходил обучающие курсы: «Социальное предпринимательство», «Продвижение бизнеса в VK Реклама». На обучении узнал много полезной информации, приобрел новые знакомства», - отметил Антон Кармишин.

Социальный предприниматель не планирует останавливаться на достигнутом и нацелен на дальнейшее развитие сети и укрепление бренда в Саратове.