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Начинающему бизнесу оказывается финансовая поддержка

Новости
Начинающему бизнесу оказывается финансовая поддержка




Гарантийный фонд Саратовской области предоставляет начинающим предпринимателям гарантии по кредитам на льготных условиях.

Стартапы часто сталкиваются с ситуацией, когда отсутствует залог или его недостаточно. В таком случае для получения льготного кредита или займа в нужном объеме и выхода на самоокупаемость в установленные сроки, предпринимателям иногда требуется поручительство третьих лиц. Таким третьим лицом может выступать Гарантийный фонд, который действует в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В текущем году стартапы получили 6 поручительств на сумму 1,2 млн рублей, что позволило привлечь заемные средства банков в общей сумме 4,9 млн рублей.

Напомним, для начинающих предпринимателей в фонде предусмотрена сниженная ставка вознаграждения в размере 0,25% годовых от суммы поручительства. Максимальная сумма предоставляемого поручительства – 25 млн рублей, но не более 50 % от суммы кредита (займа).

Более подробную информацию о мерах поддержки, оказываемой фондом, можно узнать на сайте www.saratovgarantfond.ru или по тел: (8452) 75-34-15.