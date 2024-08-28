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Саратовский областной музей краеведения представил выставку «Саратов зажигает звезды» в рамках мероприятий IX Российско-Китайского молодежного форума в Историческом парке. Экспонировались фотографии и копии уникальных документов известных людей, жизнь которых в разные годы была связана с Саратовским краем.Среди материалов о П.А. Столыпине, который с 1903 по 1906 г. был саратовским губернатором, можно было увидеть каталог коллекции П.А. Столыпина из собрания Саратовского областного музея краеведения.С Саратовом связано имя Н.И. Вавилова – крупнейшего учёного, известного не только в России, но и за рубежом. Именно в нашем городе он состоялся как исследователь мирового уровня. Экспонировались брошюра со статьей Н.И. Вавилова «Закономерности в развитии живого мира», изданная в Саратове в 1920 году, и талон на отпуск хлеба делегатам проходившего в Саратове III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству с подписью ученого.В Саратове начали свой творческий путь многие известные деятели культуры и искусства, среди которых актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР О.П. Табаков. На выставке была представлена характеристика выпускника 10 класса Олега Табакова, выданная для поступления в школу-студию МХАТ.Именно в нашем городе начался путь к славе народного артиста СССР О.И. Янковского. Экспонировались ведомость оценки знаний и поведения ученика третьего класса Олега Янковского и программа спектакля «Идиот» саратовского театра им. К. Маркса, где О.И. Янковский указан как исполнитель роли князя Мышкина.А.П. Кибальников – народный художник СССР, лауреат Государственных премий, академик, выдающийся мастер отечественной монументальной скульптуры. После создания памятника Н.Г. Чернышевскому в Саратове скульптор был удостоен Государственной премии СССР. Среди экспонатов выставки – членский билет Художественного фонда Союза ССР, командировочное удостоверение на Всесоюзное совещание скульпторов и мандат делегата третьего Всесоюзного съезда художников.На выставке также были представлены материалы о первом космонавте Ю.А. Гагарине, композиторе А.Г. Шнитке, актерах С.В. Пускепалисе и Е.В. Миронове, олимпийском чемпионе И.Л. Захарове.