28 августа 2024 СРЕДА
Новости
17:21 | 27 августа
Участника СВО из Саратовской области наградили Георгиевским крестом
17:18 | 27 августа
В Ассамблее народов России появятся молодежные отделения
15:00 | 27 августа
Господдержка помогает социальному предпринимателю в развитии школы балета
14:00 | 27 августа
Начинающему бизнесу оказывается финансовая поддержка
13:00 | 27 августа
Музей краеведения представил выставку «Саратов зажигает звезды»
12:30 | 27 августа
В Генеральный план Саратова вносятся изменения для развития Привокзальной площади
11:30 | 27 августа
Заканчивается регистрация на Молодежный образовательный форум «Хопёр»
10:54 | 27 августа
Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино
09:14 | 27 августа
5 малых городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе на благоустройство территорий
18:23 | 26 августа
Управление региональной безопасности напоминает: при обнаружении в воздухе БПЛА сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Генеральный план Саратова вносятся изменения для развития Привокзальной площади

Новости
В Генеральный план Саратова вносятся изменения для развития Привокзальной площади


Минстроем области издано распоряжение о подготовке изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» в части развития Привокзальной площади и улучшения транспортной инфраструктуры улиц Кутякова и Аткарской. О сути грядущих изменений рассказала главный архитектор области Анастасия Пузанова.

«В комиссию по Правилам землепользования и застройки обратился комитет дорожного хозяйства благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» с заявлением о подготовке внесения изменений в Генеральный план Саратова. С учетом реконструкции здания железнодорожного вокзала и в целях развития Привокзальной площади планируется расширение улично-дорожной сети самой площади. Это необходимо для организации парковки для машин, подъезжающих к зданию вокзала. Кроме того, планируется реконструкция улицы Аткарская, в части размещения парковки на месте снесенного аварийного жилого дома, а также продолжения улицы Кутякова с организацией транспортно-пересадочного узла. Сам проект внесения изменений в Генеральный план будет представлен по итогам его разработки», - сообщила Анастасия Пузанова.