В Генеральный план Саратова вносятся изменения для развития Привокзальной площади

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Минстроем области издано распоряжение о подготовке изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» в части развития Привокзальной площади и улучшения транспортной инфраструктуры улиц Кутякова и Аткарской. О сути грядущих изменений рассказала главный архитектор области Анастасия Пузанова.«В комиссию по Правилам землепользования и застройки обратился комитет дорожного хозяйства благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» с заявлением о подготовке внесения изменений в Генеральный план Саратова. С учетом реконструкции здания железнодорожного вокзала и в целях развития Привокзальной площади планируется расширение улично-дорожной сети самой площади. Это необходимо для организации парковки для машин, подъезжающих к зданию вокзала. Кроме того, планируется реконструкция улицы Аткарская, в части размещения парковки на месте снесенного аварийного жилого дома, а также продолжения улицы Кутякова с организацией транспортно-пересадочного узла. Сам проект внесения изменений в Генеральный план будет представлен по итогам его разработки», - сообщила Анастасия Пузанова.