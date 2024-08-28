Заканчивается регистрация на Молодежный образовательный форум «Хопёр»

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Форум «Хопёр» - это уникальная образовательная площадка, проводимая в Балашовском районе с 2009 года.Ежегодно в форуме принимают участие более 300 молодых людей из муниципальных районов области и г. Саратова, а также близлежащих регионов России. Помимо этого, в 2024 году 500 человек станут участниками онлайн направления форума.В рамках форума участников этого года ждет 11 очных направлений и 1 онлайн, где все они пройдут курс обучения основам социального проектирования, тренинговые занятия по развитию лидерских и коммуникативных качеств.Участники форума «Хопёр» посетят лекции федеральных, региональных и муниципальных политиков, представителей бизнеса и общественности, СМИ, прославленных спортсменов и примут участие в спортивных состязаниях и творческих фестивалях.В текущем году форум реализуется Центром молодежных инициатив г. Балашова совместно с комитетом молодежной политики Саратовской области в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».В рамках форума состоится грантовая площадка «Росмолодежь.Гранты», в рамках которой молодежь в возрасте от 14 до 35 лет может подать на конкурс проекты и получить средства на их реализацию на сумму от 5 тыс. рублей до 1 млн.рублей, которые смогут реализовать в период 2024-2025 г.Регистрация на форум заканчивается 31 августа, заявку можно подать через ФГАИС «Молодежь России»: https://grants.myrosmol.ru/events/03f1e1e0-cb00-4b24-92cf-783399f02008Подробная информация о форуме и направлениях его работы на официальном сайте - https://anocod.ru/forum_hoper_2024 и в группе Вконтакте - https://vk.com/forumhoper