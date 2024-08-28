28 августа 2024 СРЕДА
Новости
17:21 | 27 августа
Участника СВО из Саратовской области наградили Георгиевским крестом
17:18 | 27 августа
В Ассамблее народов России появятся молодежные отделения
15:00 | 27 августа
Господдержка помогает социальному предпринимателю в развитии школы балета
14:00 | 27 августа
Начинающему бизнесу оказывается финансовая поддержка
13:00 | 27 августа
Музей краеведения представил выставку «Саратов зажигает звезды»
12:30 | 27 августа
В Генеральный план Саратова вносятся изменения для развития Привокзальной площади
11:30 | 27 августа
Заканчивается регистрация на Молодежный образовательный форум «Хопёр»
10:54 | 27 августа
Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино
09:14 | 27 августа
5 малых городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе на благоустройство территорий
18:23 | 26 августа
Управление региональной безопасности напоминает: при обнаружении в воздухе БПЛА сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино

Новости / Культура
Сегодня 27 августа - День российского кино.
Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино

Участниками мероприятия в кинотеатре «Победа» станут специалисты и ветераны киноотрасли, а также депутаты областной Думы и представители регионального министерства культуры.

В праздничный день будут названы победители конкурса «Лучший кинозал Саратовской области». Награды в честь профессионального праздника получат и специалисты учреждений культуры региона. Организаторы также подготовили разнообразную программу, посвященную 90-летию великого композитора Альфреда Шнитке и Году семьи в России.

Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино

Специальным гостем праздника станет актер Иван Оганесян, который родился и вырос в Саратове.

Актёр, родился 9 марта 1973 года в Саратове в семье оперного певца и пианистки.

С 2003 по 2024 год снялся в 60 фильмах. Некоторые фильмы и сериалы с его участием: «Нелюбимый»; «Уравнение со всеми известными»; «Тень за спиной»; «Ловушка»; «Нюхач»; «Подруга особого назначения»; «Министерство».

Иван был одним из актёров мюзикла «Норд-Ост» и находился на сцене во время захвата здания террористами. Он провёл три дня среди заложников.