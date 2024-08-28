Известный актер поздравит саратовцев с Днём кино

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Участниками мероприятия в кинотеатре «Победа» станут специалисты и ветераны киноотрасли, а также депутаты областной Думы и представители регионального министерства культуры.В праздничный день будут названы победители конкурса «Лучший кинозал Саратовской области». Награды в честь профессионального праздника получат и специалисты учреждений культуры региона. Организаторы также подготовили разнообразную программу, посвященную 90-летию великого композитора Альфреда Шнитке и Году семьи в России.Специальным гостем праздника станет актер Иван Оганесян, который родился и вырос в Саратове.Актёр, родился 9 марта 1973 года в Саратове в семье оперного певца и пианистки.С 2003 по 2024 год снялся в 60 фильмах. Некоторые фильмы и сериалы с его участием: «Нелюбимый»; «Уравнение со всеми известными»; «Тень за спиной»; «Ловушка»; «Нюхач»; «Подруга особого назначения»; «Министерство».Иван был одним из актёров мюзикла «Норд-Ост» и находился на сцене во время захвата здания террористами. Он провёл три дня среди заложников.