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5 малых городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе на благоустройство территорий

Новости
5 малых городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе на благоустройство территорий


Сегодня, 26 августа в Калуге на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»  Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

В число победителей вошли сразу 5 городов Саратовской области:

Балашов: проект «Парк Авиаторов» (благоустройство территории у пруда в Военном городке);

Петровск: проект «Подсмотрено Петровск: сокровища непарадной улицы» (благоустройство пешеходной зоны улиц Панфилова и Кирова);

Пугачев: проект «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца»;

Калининск: проект «Благоустройство береговой линии. «Баландинский городок»;

Шиханы: проект «Концепция благоустройства городской площади и прилегающей к ней территории «Площадь дружбы поколений».

"Наш регион активно участвует в конкурсе по реализации проектов благоустройства малых городов. По поручению губернатора Романа Бусаргина районы стараются улучшать качество и количество заявок.
Для районных центров это большая возможность привести в порядок общественные территории, которые популярны среди жителей. Конкурс проводится по инициативе Президента РФ  Владимира Путина седьмой год подряд. За это время 15 городов выигрывали 25 раз, сегодня победили еще 5 проектов»
, - заявил и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов".

Он напомнил, что президент Владимир Путин продлил национальный проект "Жилье и городская среда", в рамках которого проводится данный конкурс, до 2030 года.