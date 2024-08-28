5 малых городов Саратовской области победили во Всероссийском конкурсе на благоустройство территорий

просмотров: 194

Сегодня, 26 августа в Калуге на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.В число победителей вошли сразу 5 городов Саратовской области:Балашов: проект «Парк Авиаторов» (благоустройство территории у пруда в Военном городке);Петровск: проект «Подсмотрено Петровск: сокровища непарадной улицы» (благоустройство пешеходной зоны улиц Панфилова и Кирова);Пугачев: проект «Водосвет в окне: реновация Революционного проспекта и улицы Бубенца»;Калининск: проект «Благоустройство береговой линии. «Баландинский городок»;Шиханы: проект «Концепция благоустройства городской площади и прилегающей к ней территории «Площадь дружбы поколений»."Наш регион активно участвует в конкурсе по реализации проектов благоустройства малых городов. По поручению губернатора Романа Бусаргина районы стараются улучшать качество и количество заявок.Для районных центров это большая возможность привести в порядок общественные территории, которые популярны среди жителей. Конкурс проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина седьмой год подряд. За это время 15 городов выигрывали 25 раз, сегодня победили еще 5 проектов», - заявил и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов".Он напомнил, что президент Владимир Путин продлил национальный проект "Жилье и городская среда", в рамках которого проводится данный конкурс, до 2030 года.