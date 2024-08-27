Управление региональной безопасности напоминает: при обнаружении в воздухе БПЛА сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112

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«Призываю жителей области сохранять бдительность и сразу звонить по номеру 112. Операторы системы отвечают на 100% входящих вызовов, фиксируют каждое сообщение. Центр обработки вызовов 112 функционирует на базе подведомственного нашему управлению учреждения «Безопасный регион», который является региональным органом повседневного управления. Вся поступающая информация в режиме реального времени передаётся соответствующим службам, в том числе, силовым структурам», - отметил начальник управления Юрий Юрин.В момент обращения по номеру 112 важно сообщить оператору следующие сведения: время и место обнаружения БПЛА, примерную высоту, скорость и направление полёта, по возможности, его форму, окраску и любые другие визуально идентифицируемые признаки, а также характер звука, который издаёт в момент движения беспилотник. Категорически запрещено производить видеосъемку беспилотника.Если вы понимаете, что беспилотник направляется к зданию, внутри которого вы находитесь, немедленно спускайтесь на нижние этажи или в паркинг, не пользуйтесь при этом лифтом. Укройтесь в помещениях с минимальным количеством стеклянных конструкций.Если вы находитесь в квартире, не подходите к окнам. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон (ванная комната, коридор, кладовая).Если в момент экстренной ситуации вы оказались на улице или в транспорте, постарайтесь покинуть опасную зону (отдалитесь на 100 метров) и укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.Самое главное - не поддавайтесь панике, старайтесь сохранять спокойствие и помогать тем, кто рядом.Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области