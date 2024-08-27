Саратовцам компенсируют ущерб от атаки дронов

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании 26 августа дал несколько поручений в связи с атакой БПЛА в Саратове и Энгельсе.Так, главам Саратова и Энгельса поручено обеспечить размещение людей, если это необходимо.«Восстановление жилых домов, а также обследование жилых домов на предмет их дальнейшего использования», - добавил Бусаргин.Минстрою губернатор поручил также обеспечить обследование домов, а управлению региональной безопасности - обследование и восстановление жилых домов.Глава региона подчеркнул, что до жильцов поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи. Специально для этого развернуты оперативные штабы.«Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны. Главы районов находятся на местах, прошу держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана», - обратился к присутствующим Роман Бусаргин.Напомним, над территорией Саратовской области 26 августа сбили 9 беспилотников. В результате попадания дрона в Саратове повреждения получил жилой комплекс Volga Sky, а в Энгельсе - высотный дом на улице Пушкина. В областном центре в тяжелом состоянии госпитализирована одна из пострадавших. В Энгельсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Саратовский международный аэропорт «Гагарин» ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов в связи с атакой дронов на регион. В регионе развернули оперативные штабы.