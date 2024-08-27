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В Саратове на Кумысной поляне вблизи Дуба-великана установили лавочку

Новости
В Саратове на Кумысной поляне вблизи Дуба-великана установили лавочку


В Саратове на территории памятника природы «Кумысная поляна» вблизи Дуба-великана установили лавочку. Ранее на дереве уже появилась ночная подсветка.

Инвентарь для отдыха приобрели неравнодушные саратовцы, которые часто приезжают в лесопарк. Об этом рассказал инициатор покупки эковолонтер Михаил Кононов. Представители ГУСО «Кумысная поляна» определили место для лавочки и помогли в ее установке.

«Лавочку сделали местные умельцы. Основание у нее железное, прочное. Дерево предварительно обработали, чтобы ни снег, ни дождь не повредили. Место, где находится Дуб-великан довольно отдаленное, хотелось, чтобы люди имели возможность отдохнуть», - объяснил причины покупки Михаил.

Он также сообщил, что за то недолгое время, что установлена лавочка, она уже пользуется успехом. На ней часто кто-то отдыхает.

«И что самое интересное, мусора вокруг нее нет», - приятно удивился эковолонтер.

В планах на весну будущего года у Михаила установка в лесопарке деревянной фигуры ученого кота на цепи из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Данный вопрос он уже обсудил с руководством лесопарка.