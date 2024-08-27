27 августа 2024 ВТОРНИК
Новости
18:23 | 26 августа
Управление региональной безопасности напоминает: при обнаружении в воздухе БПЛА сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112
12:55 | 26 августа
Саратовцам компенсируют ущерб от атаки дронов
12:01 | 26 августа
В Саратове на Кумысной поляне вблизи Дуба-великана установили лавочку
11:00 | 26 августа
Около 11,2 тысячи жителей области доставили мобильные бригады на плановую диспансеризацию
10:11 | 26 августа
В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы
09:00 | 26 августа
Сегодня утром беспилотники атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе
19:00 | 24 августа
"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО
18:57 | 24 августа
На Набережной Саратова продолжают рисовать 150-метровое граффити
18:40 | 23 августа
Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках
18:08 | 23 августа
В Саратове торжественно открылся IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Около 11,2 тысячи жителей области доставили мобильные бригады на плановую диспансеризацию

Новости
В Саратовской области продолжается работа мобильных бригад, доставляющих пожилых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, на плановые медицинские осмотры в районные медучреждения.




Работа проводится районными комплексными центрами социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

С начала года на плановую диспансеризацию уже доставлено 11215 жителей области.

Жители из Самойловского района в очередной раз посетили медицинскую организацию: «Снова и снова убеждаемся, как это удобно и хорошо организовано. Нас отвезли в районную больницу, где мы смогли сдать анализы и пройти нужных врачей. Большое спасибо сотрудникам центра за их участие и внимание».

Напомним, на прохождение диспансеризации доставляются жители из отдаленных сел в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, «мобильные» бригады привозят получателей услуг в центры социального обслуживания на занятия по социальным технологиям, а также на различные мероприятия.