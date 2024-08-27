Около 11,2 тысячи жителей области доставили мобильные бригады на плановую диспансеризацию
В Саратовской области продолжается работа мобильных бригад, доставляющих пожилых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, на плановые медицинские осмотры в районные медучреждения.
Работа проводится районными комплексными центрами социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».
С начала года на плановую диспансеризацию уже доставлено 11215 жителей области.
Жители из Самойловского района в очередной раз посетили медицинскую организацию: «Снова и снова убеждаемся, как это удобно и хорошо организовано. Нас отвезли в районную больницу, где мы смогли сдать анализы и пройти нужных врачей. Большое спасибо сотрудникам центра за их участие и внимание».
Напомним, на прохождение диспансеризации доставляются жители из отдаленных сел в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, «мобильные» бригады привозят получателей услуг в центры социального обслуживания на занятия по социальным технологиям, а также на различные мероприятия.
Работа проводится районными комплексными центрами социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».
С начала года на плановую диспансеризацию уже доставлено 11215 жителей области.
Жители из Самойловского района в очередной раз посетили медицинскую организацию: «Снова и снова убеждаемся, как это удобно и хорошо организовано. Нас отвезли в районную больницу, где мы смогли сдать анализы и пройти нужных врачей. Большое спасибо сотрудникам центра за их участие и внимание».
Напомним, на прохождение диспансеризации доставляются жители из отдаленных сел в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, «мобильные» бригады привозят получателей услуг в центры социального обслуживания на занятия по социальным технологиям, а также на различные мероприятия.