Около 11,2 тысячи жителей области доставили мобильные бригады на плановую диспансеризацию

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Работа проводится районными комплексными центрами социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».С начала года на плановую диспансеризацию уже доставлено 11215 жителей области.Жители из Самойловского района в очередной раз посетили медицинскую организацию: «Снова и снова убеждаемся, как это удобно и хорошо организовано. Нас отвезли в районную больницу, где мы смогли сдать анализы и пройти нужных врачей. Большое спасибо сотрудникам центра за их участие и внимание».Напомним, на прохождение диспансеризации доставляются жители из отдаленных сел в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, «мобильные» бригады привозят получателей услуг в центры социального обслуживания на занятия по социальным технологиям, а также на различные мероприятия.