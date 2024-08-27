27 августа 2024 ВТОРНИК
Новости
18:23 | 26 августа
Управление региональной безопасности напоминает: при обнаружении в воздухе БПЛА сразу звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112
12:55 | 26 августа
Саратовцам компенсируют ущерб от атаки дронов
12:01 | 26 августа
В Саратове на Кумысной поляне вблизи Дуба-великана установили лавочку
11:00 | 26 августа
Около 11,2 тысячи жителей области доставили мобильные бригады на плановую диспансеризацию
10:11 | 26 августа
В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы
09:00 | 26 августа
Сегодня утром беспилотники атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе
19:00 | 24 августа
"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО
18:57 | 24 августа
На Набережной Саратова продолжают рисовать 150-метровое граффити
18:40 | 23 августа
Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках
18:08 | 23 августа
В Саратове торжественно открылся IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы

Новости
В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения.

Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
По сообщению главы Энгельсского муниципального образования Михаила Исаева, "на улице Пушкина оперативно развёрнут информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника.
Все службы работают, специалисты администрации  фиксируют и отрабатывают обращения граждан.
В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на неё".