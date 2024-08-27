В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы
В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения.
Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
По сообщению главы Энгельсского муниципального образования Михаила Исаева, "на улице Пушкина оперативно развёрнут информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника.
Все службы работают, специалисты администрации фиксируют и отрабатывают обращения граждан.
В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на неё".
Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
По сообщению главы Энгельсского муниципального образования Михаила Исаева, "на улице Пушкина оперативно развёрнут информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника.
Все службы работают, специалисты администрации фиксируют и отрабатывают обращения граждан.
В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на неё".