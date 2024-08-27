В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы

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Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.По сообщению главы Энгельсского муниципального образования Михаила Исаева, "на улице Пушкина оперативно развёрнут информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника.Все службы работают, специалисты администрации фиксируют и отрабатывают обращения граждан.В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на неё".