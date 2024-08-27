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Сегодня утром беспилотники атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе

Новости
Частично повреждены жилой комплекс на Предмостовой площади и многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе. Есть пострадавшие.

Сегодня утром беспилотники атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе

"Всех жильцов на время обследования здания( ЖК "Волга Sky" в Саратове- Ред.) специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение.

Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций.

Сегодня утром беспилотники атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе

"К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Сегодня утром беспилотники атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе

Поговорили с жильцами дома, всем окажем помощь. После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым.

Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", - сообщил в своём телеграмм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БпЛА самолетного типа.

Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей.

Сегодня из-за атаки беспилотников временно прекращены прием и отправка рейсов в аэропорту "Гагарин".
В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в Москву (аэропорт Шереметьево).