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"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО

Новости
"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО


С 22 августа на территории Саратовской области проходит IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы».

24 августа в рамках форума объявлен как День России. Участники посетили обзорную экскурсию по мультимедийному историческому парку «Россия – Моя история», после чего состоялось торжественное мероприятие, включающее в себя презентацию субъектов регионов Приволжского федерального округа.

"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО

Гости и участники форума ознакомились с брендами и символами Приволжского федерального округа. Представители регионов, расположившиеся в шатрах в своих национальных костюмах, представили различные экспозиции и промыслы, показали мастер-классы, презентовали сувениры из своих республик и областей.

"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО

«Выступления были великолепны и представления регионов ПФО тоже. Я сделала много фотографий и надеюсь, что места на телефоне хватит для новых!» – поделилась Сяо Мэнди из провинции Китая Цзянси.

«Мне понравился праздник и выступления регионов ПФО! Особенно понравилась идея с шатрами, такого я никогда нигде не видела!», – так описывает мероприятие Рыжкова Софья из Самарской области.

"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО

Кроме того гостей ждёт прогулка – экскурсия по реке Волга и концертная цирковая программа «Песчаная сказка».

Напомним, что в форуме принимают участие более 300 представителей студенческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из высших учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и провинций Китая: Аньхой, Хубэй, Хунань, Сычуань, Цзянси, города центрального подчинения Чунцын (КНР).

Форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.