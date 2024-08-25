"День России" на форуме "Волга-Янзцы". Участники познакомились с брендами и символами регионов ПФО

просмотров: 113

С 22 августа на территории Саратовской области проходит IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы».24 августа в рамках форума объявлен как День России. Участники посетили обзорную экскурсию по мультимедийному историческому парку «Россия – Моя история», после чего состоялось торжественное мероприятие, включающее в себя презентацию субъектов регионов Приволжского федерального округа.Гости и участники форума ознакомились с брендами и символами Приволжского федерального округа. Представители регионов, расположившиеся в шатрах в своих национальных костюмах, представили различные экспозиции и промыслы, показали мастер-классы, презентовали сувениры из своих республик и областей.«Выступления были великолепны и представления регионов ПФО тоже. Я сделала много фотографий и надеюсь, что места на телефоне хватит для новых!» – поделилась Сяо Мэнди из провинции Китая Цзянси.«Мне понравился праздник и выступления регионов ПФО! Особенно понравилась идея с шатрами, такого я никогда нигде не видела!», – так описывает мероприятие Рыжкова Софья из Самарской области.Кроме того гостей ждёт прогулка – экскурсия по реке Волга и концертная цирковая программа «Песчаная сказка».Напомним, что в форуме принимают участие более 300 представителей студенческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из высших учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и провинций Китая: Аньхой, Хубэй, Хунань, Сычуань, Цзянси, города центрального подчинения Чунцын (КНР).Форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.