23 августа 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:40 | 23 августа
Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках
18:08 | 23 августа
В Саратове торжественно открылся IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы»
17:45 | 23 августа
Мончегорск принял шестой фестиваль северной культуры «Имандра»
12:00 | 23 августа
24 августа саратовцев ждёт бесплатная «Ночь кино»
11:00 | 23 августа
В Пугачевском районе построят 19 жилых домов по программе комплексного развития сельских территорий
10:00 | 23 августа
На набережной Саратова развернули 80-метровый флаг России
09:00 | 23 августа
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Арменией вырос на 9,3%
20:20 | 22 августа
Художники из Саратова, Китая и ПФО приступили к созданию граффити на Набережной
18:00 | 22 августа
В Саратов прибывают участники IX Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
17:12 | 22 августа
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках

Новости
Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках

Центр «Мой бизнес» принимает заявки на участие в региональных и федеральных выставках. Услугу могут получить юридические лица.

Поддержка оказывается на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Софинансирование включает в себя оплату аренды выставочной площади, оборудования, регистрационных взносов, услуг по оформлению стенда.

Для получения услуги необходимо подать заявку на платформе МСП.РФ в разделе «Консультации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности» (с пометкой «Выставка»).

Также требуется регистрация по ссылке: http://surl.li/eiijhl.