Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках
Центр «Мой бизнес» принимает заявки на участие в региональных и федеральных выставках. Услугу могут получить юридические лица.
Поддержка оказывается на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Софинансирование включает в себя оплату аренды выставочной площади, оборудования, регистрационных взносов, услуг по оформлению стенда.
Для получения услуги необходимо подать заявку на платформе МСП.РФ в разделе «Консультации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности» (с пометкой «Выставка»).
Также требуется регистрация по ссылке: http://surl.li/eiijhl.