24 августа саратовцев ждёт бесплатная «Ночь кино»

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Для любителей кинематографа покажут три самые кассовые картины отечественного кино:- фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (режиссёр Александр Андрющенко);- сказку «По щучьему велению» (режиссёр Александр Войтинский);- военно-историческую драму «Воздух» (режиссёр Алексей Герман-младший).Показы пройдут на 60 площадках учреждений культуры: в кинотеатрах, библиотеках, домах культуры, сельских клубах.В Саратове кинофильмы «Ночи кино» можно посмотреть на площадках:Исторический парк «Россия - Моя история» (ул. Шелковичная, зд.19)Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, д.1)Летний кинотеатр Новая Набережная (ул. Шелковичная, 1, ст. 1)Арт-кластер «Склады Рейнеке» (ул. М. Горького, 2)Саратовский областной Дом работников искусств (ул. Соборная, 18).Кроме просмотра фильмов гостей акции ждут мастер-классы, лекции, киновикторины и другие мероприятия.Начало в 18.00. Требуется предварительная регистрация.