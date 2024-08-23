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24 августа саратовцев ждёт бесплатная «Ночь кино»

Новости
24 августа саратовцев ждёт бесплатная «Ночь кино»


Для любителей кинематографа покажут три самые кассовые картины отечественного кино:
- фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (режиссёр Александр Андрющенко);
- сказку «По щучьему велению» (режиссёр Александр Войтинский);
- военно-историческую драму «Воздух» (режиссёр Алексей Герман-младший).

Показы пройдут на 60 площадках учреждений культуры: в кинотеатрах, библиотеках, домах культуры, сельских клубах.

В Саратове кинофильмы «Ночи кино» можно посмотреть на площадках:

Исторический парк «Россия - Моя история» (ул. Шелковичная, зд.19)

Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, д.1)

Летний кинотеатр Новая Набережная (ул. Шелковичная, 1, ст. 1)

Арт-кластер «Склады Рейнеке» (ул. М. Горького, 2)

Саратовский областной Дом работников искусств (ул. Соборная, 18).

Кроме просмотра фильмов гостей акции ждут мастер-классы, лекции, киновикторины и другие мероприятия.

Начало в 18.00. Требуется предварительная регистрация.