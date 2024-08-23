В Пугачевском районе построят 19 жилых домов по программе комплексного развития сельских территорий

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Зампред Правительства - министр сельского хозяйства Роман Ковальский с рабочим визитом посетил Пугачевский муниципальный район, где в прошлом году был реализован масштабный проект: в селе Каменка построен современный культурно-досуговый центр, включающий в себя зрительный зал с эстрадой, туристический центр, помещения для кружков, тренажерный зал и клубную зону. Строительство велось в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».В текущем году продолжается реализация мероприятий госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий». По направлению развития транспортной инфраструктуры на территории района запланирован капитальный ремонт дорог в селах Каменка общей протяженностью 3,48 км и Давыдовка протяженностью 7,5 км.В рамках реализации программных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, с помощью строительства индивидуальных жилых домов по договору социального найма, в текущем году удалось дополнительно привлечь в регион 72,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета, которые планируются для строительства 19 домов в поселке Заволжский и селе Каменка Пугачевского района. Роман Ковальский провел осмотр строительных площадок, ознакомился с ходом подготовительных работ.Кроме того, он посетил участки орошаемого земледелия ООО «Рубеж» в селе Большая Таволожка Пугачевского района.