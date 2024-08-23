В Пугачевском районе построят 19 жилых домов по программе комплексного развития сельских территорий
Зампред Правительства - министр сельского хозяйства Роман Ковальский с рабочим визитом посетил Пугачевский муниципальный район, где в прошлом году был реализован масштабный проект: в селе Каменка построен современный культурно-досуговый центр, включающий в себя зрительный зал с эстрадой, туристический центр, помещения для кружков, тренажерный зал и клубную зону. Строительство велось в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
В текущем году продолжается реализация мероприятий госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий». По направлению развития транспортной инфраструктуры на территории района запланирован капитальный ремонт дорог в селах Каменка общей протяженностью 3,48 км и Давыдовка протяженностью 7,5 км.
В рамках реализации программных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, с помощью строительства индивидуальных жилых домов по договору социального найма, в текущем году удалось дополнительно привлечь в регион 72,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета, которые планируются для строительства 19 домов в поселке Заволжский и селе Каменка Пугачевского района. Роман Ковальский провел осмотр строительных площадок, ознакомился с ходом подготовительных работ.
Кроме того, он посетил участки орошаемого земледелия ООО «Рубеж» в селе Большая Таволожка Пугачевского района.