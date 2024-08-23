На набережной Саратова развернули 80-метровый флаг России

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Вчера на набережной Космонавтов в Саратове состоялась патриотическая акция, организованная силами молодежных организаций. Под звуки гимна Российской Федерации участники развернули 80-метровый флаг.В акции приняли участие более 150 активистов из различных организаций, включая Волонтёрскую Роту, Молодую Гвардию, Движение Первых, представителей ФССП и сотрудников саратовского филиала фонда «Защитники Отечества», а также студентов вузов Саратова.«Государственный флаг — это опознавательный знак государства, его официальный символ, олицетворяющий национальный суверенитет. Он гордо развивается на административных учреждениях нашей страны и все мы работаем под его началом на благо нашей страны! » - отметил участник СВО, ветеран боевых действий и социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Дмитрий Лыгин.