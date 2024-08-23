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Внешнеторговый оборот Саратовской области с Арменией вырос на 9,3%

Новости
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Арменией вырос на 9,3%


В Саратовской области работает делегация из Армении в рамках реверсной бизнес-миссии. Ее цель - проведение переговоров с региональными предприятиями и заключение экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В составе делегации представители торговых компаний, Торгово-промышленной палаты Республики Армения.

В переговорах с зарубежными партнерами принимают участие порядка 40 саратовских компаний. Они планируют поставлять кондитерские, макаронные изделия, косметические средства, промышленную химию, муку, мебель, лекарственные препараты и другое.

Также делегация посетит саратовские предприятия ООО «Аврора» и ООО «Аспром» в целях ознакомления с потенциалом компаний региона.

«Наш регион имеет высокий экспортный потенциал, саратовские производители выпускают качественную высококонкурентную продукцию и готовы расширять свое присутствие на рынке Армении. Мы вместе работаем в рамках Единого экономического пространства. Высокое качество товаров, доступная цена, простая система взаиморасчетов – это те ключевые факторы, которые формируют хорошие возможности для дальнейшего развития делового партнерства», - отметила заместитель министра экономического развития области Елена Сафонова.

Напомним, ключевым направлением взаимодействия региона с Арменией являются торгово-экономические отношения. Объем внешнеторгового оборота в первом квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом увеличился на 9,3 %. Экспорт вырос на 13,9%. Основную позицию при экспорте занимали масложировая продукция и минеральное топливо.