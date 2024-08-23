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Художники из Саратова, Китая и ПФО приступили к созданию граффити на Набережной

Новости
Художники из Саратова, Китая и ПФО приступили к созданию граффити на Набережной


До официального открытия IX Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы» осталось меньше суток.

Работа на Набережной г. Саратова уже кипит. Совсем скоро здесь появится 150-метровое граффити. Изображение займет площадь 600 квадратных метров.

Напомним, работа студентки Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Елизаветы Зайцевой под названием «Реки Дружбы: Волга и Янцзы» победила в конкурсе эскизов. Уникальное граффити создают сотрудники и студенты Института прикладных информационных технологий и коммуникаций и Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ. Сегодня к работе подключились художники из ПФО и Китая.

С одной стороны граффити будут изображены достопримечательности 14 регионов ПФО, авторами которых выступят 14 художников Приволжья, а с другой – шести китайских провинций, над которыми работают шесть художников из Китая. В центре их объединят персонажи, олицетворяющие обе реки.

Отметим, что в форуме «Волга-Янцзы» примут участие более 300 представителей студенческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из высших учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и провинций Аньхой, Хубэй, Хунань, Сычуань, Цзянси и города центрального подчинения Чунцын (КНР). В рамках программы форума планируется проведение образовательных, спортивных, культурно-просветительских, экскурсионных мероприятий в формате дискуссионных площадок, проектных сессий и тренингов.

Форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.