В Саратов прибывают участники IX Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»

просмотров: 145

В форуме принимают участие более 300 представителей студенческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из высших учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и провинций Китая.В Саратов уже прибыли представители провинций Аньхой, Сычуань, Хубэй и Хунань КНР, Республик Башкирия и Татарстан, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары.В рамках форума планируется проведение образовательных, спортивных, культурно-просветительских, экскурсионных мероприятий в формате дискуссионных площадок, проектных сессий и тренингов.Завтра участников ожидает экскурсия по Парку Победы, посещение музея боевой и трудовой славы, возложение цветов к Вечному огню и торжественная церемония открытия.Форум проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.