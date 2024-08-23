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Более 30 модульных домов будет построено в глэмпинг-клубе в Хвалынске

Новости
Более 30 модульных домов будет построено в глэмпинг-клубе в Хвалынске


До конца года будет завершена реализация проекта по размещению круглогодичного глэмпинга в Хвалынске. Проект реализуется совместно корпорацией «Синергия» и ООО «Глэмпинг-клуб «Экспедиция-Хвалынск».

Концепция будущего глэмпинга включает размещение более 30 модульных домов, ресторана, банного комплекса, купольного конференц-зала, игровых зон и террас. Расстояние между домиками составит более 20 м, что даст возможность отдохнуть вдали от остальных посетителей. Близость к горнолыжному курорту и национальному парку «Хвалынский» позволит и дальше развивать туристический потенциал региона, что является одной из задач, поставленных губернатором Романом Бусаргиным.

«Корпорация развития нашла подходящий земельный участок, который был предоставлен инвестору в аренду по упрощенной процедуре. Проект был признан соответствующим критериям объекта социально-культурного назначения в сфере экологического туризма. Мы оказали помощь при подготовке пакета документов для получения этой меры поддержки. Также специалисты КРСО подобрали льготы, которыми инвестор сможет воспользоваться в дальнейшем, содействовали в подготовке заявки на получение грантовой поддержки», - рассказал директор Корпорации Александр Храпугин.

Объем инвестиций в проект – 156 млн рублей, планируется создание 30 рабочих мест. Ожидается, что налоговые поступления в бюджетную систему всех уровней составят от 10 млн рублей в год, начиная с 2025 года.