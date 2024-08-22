22 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:28 | 22 августа
Участник СВО и мать – героиня в парке Победы подняли Государственный флаг
14:16 | 22 августа
В детской поликлинике Саратова началась модернизация лифтов
12:12 | 22 августа
Саратовского бойца СВО наградили тремя медалями
11:08 | 22 августа
В Саратове названы победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»
10:05 | 22 августа
В Саратове в детском лагере «Дубки» пройдет День цифры
09:10 | 22 августа
Сегодня в нашей стране отмечается День государственного флага
17:21 | 21 августа
С помощью гарантийной поддержки бизнес привлек более 1 млрд рублей
15:30 | 21 августа
Средняя зарплата в химпроме Саратовской области приблизилась к 100 тысячам рублей
14:46 | 21 августа
В музее Федина представят китайскую культуру
13:30 | 21 августа
В Поливановке строится новая поликлиника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участник СВО и мать – героиня в парке Победы подняли Государственный флаг

Новости
Участник СВО и мать – героиня в парке Победы подняли Государственный флаг


Сегодня, 22 августа на Соколовой горе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Государственного флага России.

Участник СВО и мать – героиня в парке Победы подняли Государственный флаг

В мероприятии приняли участие представители общественных и патриотических организаций, учащиеся, а также члены регионального правительства и городской администрации, депутаты всех уровней.

«Государственный флаг – часть нашего менталитета, это наш главный символ. Символ несгибаемой воли, мужества, отваги, доблести, чести и надежды. Каждый раз, поднимая бело-сине-красный флаг над освобожденными территориями, наши бойцы приближают Победу. Гордо развиваясь, наш триколор воплощает восстановление исторической справедливости и возвращение в родной дом Россию», – в приветственном слове обратился к собравшимся вице-губернатор области - руководитель аппарата губернатора области Игорь Пивоваров.

Участник СВО и мать – героиня в парке Победы подняли Государственный флаг

Вице - губернатор вручил паспорта юным жителям области. Среди них учащийся Даниил Березин, которому 14 лет исполнилось 8 августа.

«Я очень рад, что получил паспорт здесь, в парке Победы. Это очень почётно, что именно в День флага России мне вручили главный документ гражданина», - поделился школьник.

Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации получили мать – героиня Вера Щербакова, руководитель Саратовской региональной молодежной поисковой общественной организации «Память» Петр Барановский, а также участник специальной военной операции, Александр Копылов. Рядом с триклором в небо сегодня взвились еще два флага - Саратовской области и областного центра.

«Сегодня один из великих праздников – День государственного флага. Я очень горд, потому что под этим флагом мы сейчас куем Победу, куем историю. Историю, которая уйдет в века и которую будут изучать наши дети. И хотел бы передать своим товарищам «за ленточкой» – идти вперед. Тем товарищам и братьям, которые сейчас находятся в госпитале – скорейшего выздоровления. Семьям – дождаться, наконец, своих героев. Победа будет за нами!», – отметил Александр Копылов.