Участник СВО и мать – героиня в парке Победы подняли Государственный флаг

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Сегодня, 22 августа на Соколовой горе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Государственного флага России.В мероприятии приняли участие представители общественных и патриотических организаций, учащиеся, а также члены регионального правительства и городской администрации, депутаты всех уровней.«Государственный флаг – часть нашего менталитета, это наш главный символ. Символ несгибаемой воли, мужества, отваги, доблести, чести и надежды. Каждый раз, поднимая бело-сине-красный флаг над освобожденными территориями, наши бойцы приближают Победу. Гордо развиваясь, наш триколор воплощает восстановление исторической справедливости и возвращение в родной дом Россию», – в приветственном слове обратился к собравшимся вице-губернатор области - руководитель аппарата губернатора области Игорь Пивоваров.Вице - губернатор вручил паспорта юным жителям области. Среди них учащийся Даниил Березин, которому 14 лет исполнилось 8 августа.«Я очень рад, что получил паспорт здесь, в парке Победы. Это очень почётно, что именно в День флага России мне вручили главный документ гражданина», - поделился школьник.Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации получили мать – героиня Вера Щербакова, руководитель Саратовской региональной молодежной поисковой общественной организации «Память» Петр Барановский, а также участник специальной военной операции, Александр Копылов. Рядом с триклором в небо сегодня взвились еще два флага - Саратовской области и областного центра.«Сегодня один из великих праздников – День государственного флага. Я очень горд, потому что под этим флагом мы сейчас куем Победу, куем историю. Историю, которая уйдет в века и которую будут изучать наши дети. И хотел бы передать своим товарищам «за ленточкой» – идти вперед. Тем товарищам и братьям, которые сейчас находятся в госпитале – скорейшего выздоровления. Семьям – дождаться, наконец, своих героев. Победа будет за нами!», – отметил Александр Копылов.