В детской поликлинике Саратова началась модернизация лифтов

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В поликлиническом отделении Саратовской городской детской клинической больницы начался демонтаж старых лифтов.Поликлиническое отделение рассчитано на 350 посещений в смену, а прикрепленного населения здесь – более 12 тыс детей. В отделении функционирует бассейн и дневной стационар на 12 коек. С момента постройки поликлиники в начале 90-х замена лифтов не производилась. Сложное оборудование сильно изношено в связи с высокой нагрузкой на них, требует постоянного ремонта.«Наша больница вошла в число лечебных учреждений, участвующих в региональной программе замены лифтов. В поликлиническом отделении два лифта, один из которых не работал вот уже девять лет. Вопрос их замены в нашем лечебном учреждении, без преувеличения, социально значимый. Сейчас уже завершили поставку нового лифтового оборудования, начался демонтаж устаревших лифтов. И теперь мы с радостью информируем родителей и наших юных пациентов о прогрессе в реализации проекта. Скоро все смогут воспользоваться современными и безопасными лифтами, что обеспечит удобство и комфорт при передвижении по зданию», - рассказала главный врач больницы Ирана Мириева.Напомним, выделение денежных средств на замену лифтов в лечебных учреждениях Саратовской области инициировал губернатор Роман Бусаргин по региональной программе.