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Саратовского бойца СВО наградили тремя медалями

Новости
Саратовского бойца СВО наградили тремя медалями


Участник специальной военной операции из города Ершова Саратовской области удостоен трех наград.

Как сообщил 21 августа глава района Константин Мызников, Алексей М. награжден Медалью Жукова, медалью «За заслуги перед Запорожской областью» и медалью «За боевые отличия».

Мужчина, будучи контрактником, с первых дней принимал участие в специальной военной операции. После увольнения был призван по мобилизации.

«За время службы показал себя надежным боевым товарищем, который честно встал на защиту нашей Родины. Он мужественно и достойно ведет себя при выполнении разных задач и является примером для военнослужащих. Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма

Благодарю Вас, Алексей, за то, что своим воинским трудом приближаете Победу», - написал глава района в сети.