Саратовского бойца СВО наградили тремя медалями

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Участник специальной военной операции из города Ершова Саратовской области удостоен трех наград.Как сообщил 21 августа глава района Константин Мызников, Алексей М. награжден Медалью Жукова, медалью «За заслуги перед Запорожской областью» и медалью «За боевые отличия».Мужчина, будучи контрактником, с первых дней принимал участие в специальной военной операции. После увольнения был призван по мобилизации.«За время службы показал себя надежным боевым товарищем, который честно встал на защиту нашей Родины. Он мужественно и достойно ведет себя при выполнении разных задач и является примером для военнослужащих. Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизмаБлагодарю Вас, Алексей, за то, что своим воинским трудом приближаете Победу», - написал глава района в сети.