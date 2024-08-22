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В Саратове названы победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Новости
В Саратове названы победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

21 августа состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа 27 Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В ежегодном торжественном мероприятии, организованном ЦСМ Росстандарта в Саратовской области, приняли участие члены региональной комиссии по качеству Саратовской области – представители Правительства области, Торгово-промышленной палаты и Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области.

Награды победителям промышленного сектора вручил первый заместитель министра промышленности и энергетики Александр Изтлеуов.

В этом году почетной награды удостоены 52 предприятия Саратовской области. Дипломами отмечена такая продукция саратовской промышленности как автомобильный бензин класса К5 и нефть, полимерный рукав для хранения зерна и вагон-хоппер для перевозки зерновых, промышленное оборудование и приборы, спецтехника – например, манипулятор «Стриж» и асфальтоукладчик, бытовые обогреватели и котлы, свежи зажигания, удобрения, стройматериалы, стальные и межкомнатные двери и многое другое.

Среди региональных лидеров есть и будущие участники федерального этапа: Саратовский нефтеперерабатывающий завод, «Завод металлоконструкций», «ТОРЭКС», «РЭМО-Технологии» и другие.

Программа «100 лучших товаров России» помогает производителю пройти конкурсный аудит – совместно с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе, увидеть направления развития. Участники получают возможность продемонстрировать продукцию регионам России и расширить рынок сбыта.