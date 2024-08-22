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В Саратове в детском лагере «Дубки» пройдет День цифры

Новости

23 августа в 16:00 в летней школе «Созвездие» на базе лагеря «Дубки» пройдет мероприятие в рамках Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «День цифры».

Со школьниками 6-11 классов проведут интерактивные мастер-классы и расскажут о кибербезопасности, развитии цифровых технологий, применении искусственного интеллекта крупнейшими технологическими компаниями.

В мероприятии примут участие министр цифрового развития и связи области Владимир Старков, депутаты областной Думы. Спикерами приглашены представители ПАО Сбербанк, Учи.ру, входящей в группу компаний ВКонтакте.

Приглашаем СМИ к участию. Предварительная регистрация по тел. 41-13-33, 8-987-385-00-26.