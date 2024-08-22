Сегодня в нашей стране отмечается День государственного флага

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей региона с праздником:"Российский триколор - это символ нашего единства, он вдохновляет нас на свершения, помогает преодолевать трудности и верить в лучшее.Гордо развеваясь над новыми российскими регионами, наш триколор воплощает восстановление исторической справедливости и возвращение в родной дом - Россию.Саратовская область, её жители - все мы - часть большой страны. И будем делать всё, чтобы наша Родина развивалась и дальше. И наши дети и внуки с гордостью поднимали вверх бело-сине-красный флаг. С праздником!"-отметил глава региона.